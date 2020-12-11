После сильного взрыва на Солнце наша страна продолжает обдуваться опасным солнечным ветром. Вот-вот грянет опасная магнитная буря. "Страна" рассказывает, каким знакам Зодиака нужно быть особенно осторожными сегодня, 11 декабря.

Близнецам нужно контролировать свою сердечно-сосудистую систему: не нервничать, не пить алкоголь, не есть вредную пищу. Если вдруг почувствуете ухудшение здоровья, то немедленно обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением.

Девам следует отслеживать свои финансовые расходы. В противном случае есть опасность потратить сумму, которую вы не можете себе позволить. Также не давайте в долг даже самым близким и не просите взаймы сами.

Скорпионам важно не превышать допустимые физические нагрузки. Это касается как занятий спортом, так и бытовых моментов - не поднимайте тяжести. Особенно внимательны будьте по отношению к двум стихиям - огню и воде.

Какие опасные явления происходят в небе в конце 2020 года - в материале "Страны": скоро будут магическое затмение и метеоритные дожди.

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