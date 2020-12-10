В четверг, 10 декабря, на площади Свободы в Баку состоится военный парад, посвященный победе над Арменией в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает азербайджанский канал CBC TV, видео обнародовано в YouTube.

"Трехстороннее заявление по Карабаху лидеров Азербайджана, России и Армении подписано 10 ноября 2020 года. А день победы в стране будет отмечаться 8 ноября в день, когда от армянской оккупации был освобожден город Шуша", - сказано в сообщении.

Отметим, что в сегодняшнем параде будут принимать участие турецкие военные, на мероприятии будет присутствовать президент Турции Реджеп Эрдоган.

Напомним, в начале декабря Алиев учредил День памяти погибших в Карабахе и День победы Азербайджана.

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