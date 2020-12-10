В Украине есть несколько способов подачи документов в электронном виде на оформление жилищной субсидии. Таким образом можно оформить выплаты не выходя из дома.

Подать документы онлайн можно с помощью сайта Минсоцполитики.

Так, первый вариант оформления субсидий, указанный в сервисе "Электронные услуги", - регистрация или вход при помощи электронной почты. При таком оформлении необходимо подать документы в бумажной форме (после заполнения формы на сайте вам придет ПДФ-версия документа, которую нужно будет распечатать, подписать и отнести в орган социальной защиты).

Следующий вариант - это оформление документов через "регистрацию или вход с идентификацией электронной цифровой подписи" и "регистрацию или вход с идентификацией BankID". В этих случаях представление и подписание документов происходит в электронном виде без необходимости личного посещения управления социальной защиты.

После входа в систему необходимо заполнить электронные формы: заявление о назначении выплат и их предоставлении в денежной форме, и подать декларацию о доходах и расходах. После подтверждения внесенных данных на ваш адрес электронной почты придет сообщение о подтверждении регистрации.

Если при оформлении заявления не была использована электронная цифровая подпись, необходимо обратиться в орган социальной защиты, чтобы подписать документы лично.

Ранее мы писали, что в Минфине анонсировали сокращение числа получателей субсидий. Причиной называют новую "минималку".

Также рассказывали, что Кабмин нашел другое применение 700 миллионам, которые были предусмотрены для субсидий.