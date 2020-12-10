Кабинет министров, который вчера, 9 декабря, объявил о локдауне в Украине, изменил порядок вычисления средней зарплаты, который применяется при оплате отпуска или компенсации за неиспользованные дни отдыха. Таким образом теперь действие постановления распространяется и на наемных работников физических лиц-предпринимателей (ФОП).

Такое решение было принято правительством на внеочередном заседании.

Так, порядок расчета средней заработной платы коснется каждого. Потому что именно это постановление используют при вычислении суммы оплаты работнику отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск.

Что изменил Кабмин:

- действие постановления отныне распространяется и на наемных работников ФОП - ранее распространялось только на работников предприятий и организаций;

- предлагается учитывать все виды отпусков - ранее учитывался только ежегодный оплачиваемый отпуск;

- устраняется ряд дискриминационных подходов;

- упрощается подход при повышении должностных окладов - отменяется механизм корректировки выплат

Напомним, на этом же заседании Кабмин разрешил украинцам на Новый год сидеть в ресторанах до часу ночи.

Также правительство запланировало на 2023 год перепись украинцев.