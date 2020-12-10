Министерство иностранных дел Украины согласовало с белорусскими властями допуск украинцев в республику с целью лечения на период введенных Минском временных ограничений пересечения границы.

Об этом со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу пишет пресс-служба ведомства в соцсети.

"С начала ноября значительное количество украинских пациентов оказалась в ситуации неопределенности после решения Беларуси закрыть наземную границу. Особенно те, кому необходима трансплантация.

Я немедленно поручил нашему посольству в Минске решить проблему. Уже в середине ноября мы согласовали вопрос въезда украинских пациентов с белорусскими властями. Я рад сообщить, что проблема решена", - сказал министр.

Он добавил, что украинцы, которые имеют соответствующие документы от медучреждений Беларуси не должны иметь проблем с пересечением границы.

"Это касается не только критически важных операций, но и поездок с целью медицинского обследования", - добавил Кулеба.

Напомним, 9 декабря стало известно, что власти Беларуси из-за коронавируса решили временно приостановить выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска. Решение вступит в силу через 10 дней.

Также мы рассказывали, что в конце октября Беларусь закрыла все границы из-за Covid-19.