Через два месяца после крушения Ан-26 в Чугуеве возобновляют полеты курсантов
До конца текущей недели аэродром в Чугуеве, где осенью разбился самолет с курсантами, возобновит полеты на Ан-26.
Об этом со ссылкой на заместителя начальника Харьковского национального университета воздушных сил им. И. Кожедуба Константина Васюту пишет "Громадське".
"В ближайшие дни аэродром "Чугуев" будет открыт для обучения курсантов", - сказал он. При этом Васюта уточнил, что соответствующее разрешение университет получил от командующего Военно-Воздушных Сил Украины.
Васюта также рассказал, что все это время аэродром был закрыт только для полетов курсантов, а для выполнения боевых задач и боевой подготовки пилотов он работал.
По его словам, все это время, несмотря на отсутствие доступа курсантов к полетам, они продолжали отработки практических навыков.
"Курсанты 1-2 курса продолжают обучение на легкомоторных самолетах по всей Украине, курсанты выпускного курса продолжают на боевых самолетах в военных частях Воздушных сил", - добавил Васюта.
Напомним, самолет разбился в пятницу вечером, 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать - один из них скончался, а второй - выжил.
Непосредственной причиной катастрофы самолета Ан-26 стала потеря им скорости на предпосадочной прямой, что привело к заваливанию самолета и столкновению с землей.