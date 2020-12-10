До конца текущей недели аэродром в Чугуеве, где осенью разбился самолет с курсантами, возобновит полеты на Ан-26.

Об этом со ссылкой на заместителя начальника Харьковского национального университета воздушных сил им. И. Кожедуба Константина Васюту пишет "Громадське".

"В ближайшие дни аэродром "Чугуев" будет открыт для обучения курсантов", - сказал он. При этом Васюта уточнил, что соответствующее разрешение университет получил от командующего Военно-Воздушных Сил Украины.

Васюта также рассказал, что все это время аэродром был закрыт только для полетов курсантов, а для выполнения боевых задач и боевой подготовки пилотов он работал.

По его словам, все это время, несмотря на отсутствие доступа курсантов к полетам, они продолжали отработки практических навыков.

"Курсанты 1-2 курса продолжают обучение на легкомоторных самолетах по всей Украине, курсанты выпускного курса продолжают на боевых самолетах в военных частях Воздушных сил", - добавил Васюта.

Напомним, самолет разбился в пятницу вечером, 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать - один из них скончался, а второй - выжил.

Непосредственной причиной катастрофы самолета Ан-26 стала потеря им скорости на предпосадочной прямой, что привело к заваливанию самолета и столкновению с землей.