По состоянию на утро четверга, 10 декабря, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 13 371 человека.

Напомним, что вчера, 9 декабря, в стране было зафиксировано 12 585 новых заражений.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 858 714 человек. Выздоровело за последние 24 часа 13 903 пациента (всего с начала пандемии - 465 021 человек - Ред.).

Умерло за сутки 266 человек (с начала эпидемии число летальных случаев составило уже 14 470 - Ред.). Госпитализированы за сутки 2 993 человек. Среди новых зараженных 652 ребенка и 580 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 899 человек), Черкасской области (721), Запорожской области (1 060), Днепропетровской области (885) и Харьковской области (719).

Добавим, что 7 декабря, в стране за сутки был зафиксирован 8 641 новый случаей заражения. И это был аномально низкий показатель. Последний раз такое было почти месяц назад - 9 ноября, когда зафиксировали 8 687 случаев. Причина - в количестве тестов: по данным на понедельник сделали только 27 881 ПЦР-исследований. Хотя обычно этот показатель 40-50 000.

Напомним, в материале "16 мгновений локдауна" "Страна" выяснила каким будет ужесточение карантина в январе и кому позволят работать.