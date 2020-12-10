Адвокаты экс-президента Виктора Януковича проигнорировали очередное заседание по его делу и Печерский районный суд Киева в ночь на четверг, 10 декабря, принял решение о переносе заседания по рассмотрению ходатайства Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения экс-гаранту.

Оно состоится, сегодня, 10 декабря, в 12.00 и Януковичу будет предоставлен бесплатный адвокат.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, что вчера, после трехчасового перерыва в заседании защита Януковича не явилась на заседание. Представители обвинения указали на то, что защитники были уведомлены о продолжении слушания, но не пришли, а в отсутствии адвокатов продолжать слушание нельзя.

Суд поставил на обсуждение вопрос привлечения бесплатного адвоката Януковичу для следующего заседания, на что прокурор в процессе Алексей Донской заметил, что это будет способствовать явке защитников по договору.

По мнению суда, защитники Яуковича "фактически самоустранились" от исполнения свих обязанностей.

Определением суда Януковичу поручено назначить бесплатного адвоката и обеспечить его прибытие на заседание в Печерский суд.

Ранее "Страна" сообщала, что у Венедиктовой обещают арестовать Януковича, если он вернется в Украину.