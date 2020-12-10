Переносы старта прототипа тяжелого корабля Starship, который планируется использовать для доставки людей на Марс, не пошли впрок проекту Илона Маска.

Сегодня ночью (00:51 по Киеву - Ред.) Starship взорвался при посадке. Сам полет продолжался 6 минут 42 секунды и тяжелая ракета смогла подняться на высоту 12,5 километров.

Видео старта и взрыва опубликовано на ресурсах SpaceX.

Видео: SpaceX

Илон Маск в своем Twitter так прокомментировал неудачу: "Успешный подъем, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления".

Ранее "Страна" сообщала, что NASA решила отправить человека на Луну и построить там атомную электростанцию.

Так же мы рассказывали, что Илон Маск назвал дату, когда первый землянин высадится на Марс.