Марсианская ракета Илона Маска Starship взорвалась при посадке. Видео
Переносы старта прототипа тяжелого корабля Starship, который планируется использовать для доставки людей на Марс, не пошли впрок проекту Илона Маска.
Сегодня ночью (00:51 по Киеву - Ред.) Starship взорвался при посадке. Сам полет продолжался 6 минут 42 секунды и тяжелая ракета смогла подняться на высоту 12,5 километров.
Видео старта и взрыва опубликовано на ресурсах SpaceX.
Видео: SpaceX
Илон Маск в своем Twitter так прокомментировал неудачу: "Успешный подъем, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления".
Ранее "Страна" сообщала, что NASA решила отправить человека на Луну и построить там атомную электростанцию.
Так же мы рассказывали, что Илон Маск назвал дату, когда первый землянин высадится на Марс.
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