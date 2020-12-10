Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 10 декабря
В Минздраве показали карту заболеваемости украинцев коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 10 декабря. За последние сутки заразилось еще 13 тысяч человек, излечилось 14 тысяч пациентов и скончалось 266.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 86 437 случаев
- Винницкая область - 19 206 случаев
- Волынская область - 27 194 случаев
- Днепропетровская область - 46 891 случаев
- Донецкая область - 27 678 случаев
- Житомирская область - 32 987 случаев
- Закарпатская область - 25 344 случаев
- Запорожская область - 39 758 случаев
- Ивано-Франковская область - 40 007 случаев
- Киевская область - 46 211 случаев
- Кировоградская область - 6 744 случаев
- Луганская область - 7 436 случаев
- Львовская область - 51 915 случаев
- Николаевская область - 22 621 случаев
- Одесская область - 54 840 случаев
- Полтавская область - 27 772 случаев
- Ровенская область - 35 034 случаев
- Сумская область - 34 611 случаев
- Тернопольская область - 30 462 случаев
- Харьковская область - 60 992 случаев
- Херсонская область - 13 039 случаев
- Хмельницкая область - 33 426 случаев
- Черкасская область - 29 449 случаев
- Черновицкая область -36044случаев
- Черниговская область - 22 616 случаев
Напомним, врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, чем может быть опасна потеря обоняния, одного из наиболее типичных симптомов коронавируса.
Как сообщала "Страна", власти Эстонии, вслед за Литвой, приняли решение ужесточить карантинные ограничения на срок с 14 декабря по 4 января. Премьер страны Юри Ратас призвал эстонцев провести рождественские и новогодние праздники дома.