В Минздраве показали карту заболеваемости украинцев коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 10 декабря. За последние сутки заразилось еще 13 тысяч человек, излечилось 14 тысяч пациентов и скончалось 266.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 86 437 случаев

Винницкая область - 19 206 случаев

Волынская область - 27 194 случаев

Днепропетровская область - 46 891 случаев

Донецкая область - 27 678 случаев

Житомирская область - 32 987 случаев

Закарпатская область - 25 344 случаев

Запорожская область - 39 758 случаев

Ивано-Франковская область - 40 007 случаев

Киевская область - 46 211 случаев

Кировоградская область - 6 744 случаев

Луганская область - 7 436 случаев

Львовская область - 51 915 случаев

Николаевская область - 22 621 случаев

Одесская область - 54 840 случаев

Полтавская область - 27 772 случаев

Ровенская область - 35 034 случаев

Сумская область - 34 611 случаев

Тернопольская область - 30 462 случаев

Харьковская область - 60 992 случаев

Херсонская область - 13 039 случаев

Хмельницкая область - 33 426 случаев

Черкасская область - 29 449 случаев

Черновицкая область -36044случаев

Черниговская область - 22 616 случаев

Напомним, врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, чем может быть опасна потеря обоняния, одного из наиболее типичных симптомов коронавируса.

Как сообщала "Страна", власти Эстонии, вслед за Литвой, приняли решение ужесточить карантинные ограничения на срок с 14 декабря по 4 января. Премьер страны Юри Ратас призвал эстонцев провести рождественские и новогодние праздники дома.