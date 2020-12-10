В Жидачеве Львовской области двухлетний мальчик Василий Сорокапуд играл зажигалкой и случайно поджег себя. Спасти его не удалось - он скончался.

Об этом происшествии идет речь в сюжете ТСН.

В день трагедии мать-одиночка Надежда оставила троих малолетних детей дома и в 5:00 ушла работу. Дети в это время спали. В 8:00 к ним должна была прийти тетя, чтобы присмотреть за племянниками.

Однако Василий проснулся раньше и начал играть с зажигалкой. Во время опасной забавы огонь перекинулся на его одежду.

Его пятилетний брат Ярослав, а потом и тетя, которая наведалась к детям, пытались спасти малыша, но не смогли. Он погиб от ожогов и отравления продуктами горения.

Ярослав и еще один ребенок Надежды, четырехлетняя сестра, от огня не пострадали. Их забрали в больницу на осмотр, но не нашли повреждений.

Полиция открыла уголовное дело по статье "невыполнение обязанностей по уходу за ребенком".

Ранее "Страна" рассказывала, что под Харьковом 6-летний мальчик сжег себя в стоге сена.

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