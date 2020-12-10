В Кропивницком 14-летняя девочка умерла в результате осложнений коронавируса. По словам матери, врачи диагностировали краснуху и посоветовали лечиться дома. Медики утверждают, что родительница сама отказалась от госпитализации.

Об этом сообщает ТСН.

Так, после первых симптомов лихорадки и сыпи мать девочки вызвала скорую помощь, однако приехавшие по вызову медики, решили, что имеют дело с краснухой и якобы порекомендовали матери лечиться дома симптоматически, так как по плановым госпитализациям медучреждения не принимают из-за заполненности больниц пациентов с коронавирусом.

Однако по словам врачей, мать сама отказалась от госпитализации ребенка и через несколько дней домашнего лечения девочка потеряла сознание и скончалась.

Напомним, в Кировоградской области от коронавируса умерла 14-летняя девочка.

Как сообщала "Страна", Минздрав Украины в среду, 9 ноября, сообщил, что за минувшие сутки в стране умерли 276 пациентов с коронавирусом, это рекордный показатель за все время эпидемии.