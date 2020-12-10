В Министерстве здравоохранения сообщили, что правительство продлило карантин до 28 февраля 2021 года с усилением ограничений с 8 до 24 января. При этом во время строгого локдауна разрешат работать горнолыжным курортам, у которых в январе разгар сезона.

Об этом говорится в Фейсбук-посте Минздрава.

При этом спортклубам и фитнес-залам работать запретят.

"...Будет ограничена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков)", - сказано в записи.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, какие еще ограничения ввел Кабмин на период с 8 до 24 января.

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