В интернете опубликованы новые снимки марсианской песчаной пустыни, присланные марсоходом Curiosity.

Фотографии в начале декабря опубликовал инженер-программист НАСА Кевин М. Гилл.

По словам сотрудника НАСА, фото сделаны в кратере Гейла - ударном кратер на Марсе, названном в честь астронома-любителя Уолтера Фредерика Гейла.

Ранее "Страна" рассказывала, что китайский аппарат "Тяньвэнь-1" (Вопросы к небу) прислал в командный центр снимки нижнего полумесяца Земли и Луны, сделанные на пути к Марсу.

Мы также показывали фото-доказательства наличия на Марсе в прошлом разветвленной системы бурных рек, сделанные орбитальной станцией "Марс-экспресс". На снимках хорошо видны пересохшие русла рек в безжизненных долинах Красной планеты.