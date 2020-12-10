Марсианские горы. Фото: twitter.com/kevinmgill

В интернете опубликованы новые снимки марсианской песчаной пустыни, присланные марсоходом Curiosity.

Фотографии в начале декабря опубликовал инженер-программист НАСА Кевин М. Гилл.

По словам сотрудника НАСА, фото сделаны в кратере Гейла - ударном кратер на Марсе, названном в честь астронома-любителя Уолтера Фредерика Гейла.

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Ранее "Страна" рассказывала, что китайский аппарат "Тяньвэнь-1" (Вопросы к небу) прислал в командный центр снимки нижнего полумесяца Земли и Луны, сделанные на пути к Марсу

Мы также показывали фото-доказательства наличия на Марсе в прошлом разветвленной системы бурных рек, сделанные орбитальной станцией "Марс-экспресс". На снимках хорошо видны пересохшие русла рек в безжизненных долинах Красной планеты.

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