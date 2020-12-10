Эксперты американского Института цвета Pantone определили два главных цвета 2021 года. Ими станут глубокий серый и яркий желтый.

Об этом идет речь в ролике, выложенном на YouTube-канале института.

Сочетание цветов в Pantone определили как практичное и твердое, словно камень, но одновременно согревающее и оптимистичное, воплощающее силу и позитив.

"Это цветовое сочетание дает нам стойкость и надежду. Нам необходимо чувствовать себя воодушевленными и возвышенными", - прокомментировала выбор цветов директор Pantone Леатрис Эйсман.

Интересно, что раньше институт выбирал сразу два главных цвета года только в 2016 году. Обычно он ограничивается одним.

Институт Pantone - это исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли: моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и пр. Институт определяет главный цвет с 2000 года.

Институт цвета Pantone не законодатель мод в том, что касается трендовых оттенков. Он не устанавливает тенденции, а лишь собирает ежегодные данные и отражает их в своем отчете. Это своеобразный справочник и гид по самым популярным и важным оттенкам предстоящего 2021 года.

Ранее "Страна" писала, что Pantone представил новый цвет осени-2020 под названием "Менструация".

Мы также сообщали, что по версии организации, цветом 2020 года стал оттенок синего 19-4052 Classic Blue.