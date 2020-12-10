Власти Беларуси из-за коронавируса решили временно приостановить выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска. Решение вступит в силу через 10 дней.

Об этом говорится в постановлении белорусского Совета министров, опубликованном 9 декабря на национальном правовом интернет-портале республики.



"Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из республики гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь", - сказано в документе.

Там уточняется, что речь идет об автодорожных, железнодорожных и речных пунктах пропуска через границу.



Согласно постановлению, в исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов Беларуси по решению председателя государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица может быть разрешено пересечение госграницы на выезд.



Решение связано с мерами по недопущению распространения коронавируса и вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Как писала "Страна", в конце октября Беларусь закрыла все границы из-за коронавируса.

А в начале октября украинские водители стояли в огромных очередях на границе с Беларусью из-за усиления пограничных мероприятий.