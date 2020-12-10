На территории рыбохозяйственных водных объектов до июня 2021 года будет запрещено ловить раков, иначе грозит штраф в размере 25,5 гривен за каждое выловленное животное.

Об этом сообщает Управление Госрыбагенства в городе Киеве и Киевской области.

Такой запрет будет сохраняться с 10 декабря 2020 года по 15 июня 2021 года в связи с наступлением периода размножения.

"Запрет установлен в целях обеспечения охраны этого вида водных биоресурсов во время их естественного воспроизводства, создание благоприятных условий для вынашивания икры и увеличение запасов в водоемах", - указано в сообщении.

По мнению экспертов Института рыбного хозяйства НААН Украины, ракам для размножения нужны идеальные условия. А новое поколение появится на свет примерно в июне, поэтому запрет снимается 15 июня.

Напомним, специализированный комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования рассматривает возможность повышения штрафов за незаконный улов рыбы.

Как сообщала "Страна", прежний запрет на вылов раков был объявлен а августе этого года.