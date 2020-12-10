Руководитель Службы по делам иностранцев и границ Португалии (SEF) Криштина Гатош подала в отставку из-за смерти украинца в изоляторе аэропорта Лиссабона. Гражданин Украины скончался еще в марте, но скандал из-за инцидента разгорелся осенью.

Об увольнении чиновницы сообщает Reuters.

В марте 40-летнего Игоря Гоменюка задержали в аэропорту Лиссабона за попытку въехать в Португалию без действительной визы. Вскоре после задержания он умер в изоляторе. Трех офицеров SEF, причастных к происшествию, впоследствии задержали и предъявили им обвинения в убийстве.

Эта история снова начала обсуждаться после сообщений о том, что SEF планирует установить "тревожные кнопки" в центрах содержания. Правозащитники заявляют, что это неадекватная реакция на инцидент.

Последние несколько недель Гатош находилась под давлением после того, как в интервью СМИ сказала, что погибший в изоляторе Лиссабона гражданин Украины "явно подвергался пыткам".

В Министерстве внутренних дел, которому подчинена SEF, сообщили, что Гатош по собственному желанию подала в отставку в рамках реформы, цель которой - более четко разделить полицейские и административные полномочия при взаимодействии с мигрантами и путешественниками, и использовать " более человечный и менее бюрократический подход".

В SEF пока не ответили, связана ли отставка Гатош со скандалом вокруг смерти украинца. В МВД от комментариев отказались. В то же время один из депутатов от оппозиционной PSD Рикардо Лейте связал отставку с инцидентом.

"Когда стали известны обстоятельства смерти гражданина Украины в аэропорту Лиссабона, отставка была единственным возможным выходом", - написал он в своем Twitter.

Ранее Гатош объясняла, что не уволилась сразу после происшествия потому, что увидела в этой ситуации "ответственность, от которой нельзя убежать".

"Как бы это ни было сложно, мне нужно было с этим разбираться. Моя отставка не привела к бы ни к каким положительным переменам... Нужно было сделать что-то, чтобы этот трагический инцидент никогда не забыли и чтобы больше ни с кем не произошло того, что случилось с этим гражданином Украины", - сказала она.

Представитель португальской Amnesty International Педро Нето заявил, что смерть гражданина Украины - не единичный случай, и ранее бывали ситуации ненадлежащего обращения с иностранцами, прибывающими в Португалию. По его мнению, для решения вопроса нужно лучше заботиться о подготовке сотрудников пограничной службы.

В марте "Страна" рассказывала о задержании по подозрению в убийстве украинца сотрудников миграционной службы Португалии.

Мы также сообщали, что в Польше мужчина убил украинку и сбежал в Германию, где его и пристрелили копы.