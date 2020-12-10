Сын Джо Байдена Хантер Байден объявил 9 декабря, что находится под следствием по его "налоговым делам". Расследование ведет федеральная прокуратура в Делавэре.

Об этом сообщает CNBS.

Расследование открыто за пять дней до 14 декабря - того момента, как Джо Байден, бывший сенатор от Делавэра, как ожидается, будет официально избран следующим президентом Коллегией выборщиков.

"Вчера я впервые узнал, что прокуратура США в Делавэре сообщила моему юрисконсульту, также вчера, что они расследуют мои налоговые дела. Я очень серьезно отношусь к этой теме, но уверен, что профессиональный и объективный анализ этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с привлечением профессиональных налоговых консультантов", - сказал Хантер Байден.

Никаких других подробностей расследования Байден-младший не раскрыл.

По данным CNN, расследование касается возможных нарушений Хантером Байденом и его партнерами законов о налогах и отмывании денег при ведении бизнеса в России и других зарубежных странах, в основном Китае. CNN также сообщил, что расследование в последние месяцы в основном не двигалось из-за правил Министерства юстиции, запрещающих предпринимать правовые действия по делам, которые могут повлиять на исход выборов.

Ранее "Страна" приводила слова Дональда Трампа о том, какие гигантские деньги получал Хантер Байден в Украине.

Мы также писали, что Хантер страдал от наркозависимости.