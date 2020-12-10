Украинцам рассказали, как правильно выполнять технику глубокого дыхания, которая помогает успокоиться, расслабиться и снизить уровень стресса.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Найти время для снятия напряжения и расслабления - лучшая услуга, которую мы можем сделать своему психическому здоровью. Техникой диафрагмального дыхания делится Ирина Руденко, Генеральный директор Директората общественного здоровья и профилактики заболеваний Минздрава Украины. Это упражнение можно делать где угодно, и занимает оно всего несколько минут. Глубокое дыхание диафрагмой снижает напряжение в нашем теле, уровень гормона стресса "кортизола" и расслабляет", - указано в сообщении.

Чтобы выполнять технику диафрагмального дыхания, нужно сидеть на стульчике со спинкой, стоять или лежать на ровной поверхности. Главное, чтобы тело могло расслабиться. Ноги следует расположить примерно на ширине бедер, набрать воздуха в живот медленно через нос и выдыхать ртом. Дышать нужно глубоко и без задержки. Можно считать от 1 до 5 на каждый вдох и выдох. Сначала воздуха может не хватать, но со временем организм привыкнет дышать глубже, если повторять упражнение регулярно.

Желательно повторить не менее 10 раз, но обязательно руководствуясь собственным самочувствием. Дыхательные упражнения рекомендованы только людям без каких-либо симптомов острого респираторного заболевания и никоим образом не могут заменять медицинское лечение, если оно необходимо. Чтобы расслабиться, также можно помедитировать или полежать у стены с заброшенными на нее ногами и закрытыми глазами.

Напомним, в Праге местным жителям разрешили ходить в общественных местах без них. Такое решение принял городской суд, отменив распоряжение Министерства здравоохранения.

Как сообщала "Страна", Всемирная организация здоровья (ВОЗ) обновила рекомендации по использованию масок для профилактики распространения Сovid-19. В частности, ВОЗ не советует носить респираторы с клапанами, так как клапан выдоха может пропускать воздух. Кроме того не рекомендуется надевать защитные средства во время занятия спортом.