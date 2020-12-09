Сотрудники Чернобыльского заповедника показали процесс установки предупреждающих дорожных знаков для водителей в местах миграции диких животных.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Так, в нескольких местах на обочине трассы государственного значения "Киев-Овруч" были установлены предупреждающие о местах обитания и миграции дорожные знаки.

"Осторожно! Дикие животные! По инициативе Чернобыльского заповедника и при поддержке Службы автомобильных дорог в Киевской области на трассе государственного значения "Киев-Овруч", в местах основной миграции диких животных, недавно были установленные знаки "Дикие животные". Водители! Будьте внимательны и осторожны!", - указано в сообщении.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали видео дикого лося, которого оператор застал во время обеда. Животное обрывало листья с кустов.

Как сообщала "Страна", в Чернобыльском заповеднике показали фото убитой лошади Пржевальского, которая попала в ловушку браконьеров и была съедена волками. Это уже не первый такой инцидент, как и встреча диких животных с многими случайными "ловушками".