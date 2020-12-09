Сразу 48 американских штатов под предводительством штата Нью-Йорк и Федеральная торговая комиссия США подали антимонопольные иски против компании Facebook, владеющей одноименной соцсетью.

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Компанию обвиняют в монополии, уничтожении конкуренции и скупке перспективных бизнесов. Кроме того, суд просят заставить Facebook продать важные активы, включая Instagram и WhatsApp, и запретить подобные сделки в будущем.

По мнению американских властей, покупка Instagram и WhatsApp создала антиконкурентную обстановку на рынке соцсетей. Следователи изучили, как Instagram и WhatsApp изменились после того, как Facebook приобрела их, ухудшилось ли качество предоставляемых услуг и уровень конфиденциальности.

В частности, Facebook обещал сохранить независимость WhatsApp после покупки в 2014 году и надежную защиту конфиденциальности. Но через несколько лет попытался интегрировать данные своих пользователей с другими своими сервисами. Компания управляет огромным количеством пользовательских данных и может регулировать к ним доступ других компаний. Это позволяет соцсети подавлять появляющихся конкурентов.

На Facebook не впервые подают иски. Два года назад в суд США поступил коллективный иск на Facebook из-за утечки данных.

Владельцу соцсети Марку Цукербергу даже пришлось по этому поводу объясняться в сенате.