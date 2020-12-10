Расторгнуть договор дарения даритель может, только когда подарок на момент предъявления такого требования сохранен.

Об этом говорится в решении Верховного Суда по делу № 357/10458/18 от 21.10.2020, передает пресс-служба ВС.

Отмечается, что местный и апелляционный суды удовлетворили иск о расторжении договоров дарения части жилого дома и части земельного участка на том основании, что приговором суда одаряемая признана виновной в нанесении телесных повреждений дарительнице.

Однако Коллегия судей Гражданского суда ВС не согласилась с таким выводом и отказала в удовлетворении иска.

Верховный Суд отметил, что истец подарила часть спорных дома и земельного участка ответчице, однако через некоторое время последняя передарила 1/2 своих частей здания и земельного участка третьему лицу.

Согласно частям 1, 4, 5 ст. 727 ГК Украины даритель имеет право требовать расторжения договора дарения, если одаряемый умышленно совершил преступление против жизни, здоровья, собственности дарителя. Даритель имеет право требовать расторжения договора дарения, если на момент предъявления требования дар сохранен. В случае расторжения договора дарения одаряемый обязан возвратить дар в натуре.

Срочность права на расторжение договора дарения

Расторжение договора является основанием прекращения права собственности на подаренную вещь у одаряемого. Последний обязуется вернуть вещь дарителю в натуре с учетом возможного нормального износа на время пребывания в одаряемого и в том виде, в котором она существовала на момент расторжения договора.

Право дарителя на расторжение договора дарения является срочным, ведь оно существует до тех пор, пока существует вещь, которая является предметом договора.

ВС указал, что расторгнуть договор дарения даритель имеет право только при условии наличия дара в натуре, то есть когда подарок на момент предъявления такого требования сохранен.

Сохранность дара

Пребывание дара в собственности именно одаряемого, а не только его физическое наличие как вещи - предмета материального мира. Отсутствие его в собственности одаряемого не будет соответствовать критерию его сохранности (ч. 4 ст. 727 ГК Украины).

Если одаряемому не принадлежит подарок на праве собственности на момент расторжения договора дарения, то при отсутствии вещи (сохранности имущества) правовые последствия для возвращения дара в натуре на основании ч. 1 ст. 727 ГК Украины не возникают.

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