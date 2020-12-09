Испания, где на Новый год ужесточается карантин, надеется принимать туристов без ограничений – карантина и тестов – уже с марта следующего года. Местные власти рассчитывают на то, что к весне ситуация с COVID-19 значительно улучшится.

Об этом сообщает The Local.

Отмечается, что Национальное туристическое агентство Испании Turespaña уже запустило кампанию Travel Safe ("Путешествуйте безопасно"), а в специальном разделе на сайте spain.info соберут актуальную информацию об ограничениях и мерах безопасности в разных городах.

"Этой кампанией мы хотим позиционировать туристический бренд Испании как фактор, влияющий на безопасность путешествий, и способствовать формированию уверенности у туристов, чтобы они приезжали в нашу страну снова", – сказала министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото.

Ранее "Страна" информировала, что в Испании предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.

Еще мы писали, что в прошлом месяце в Италии и Испании была зарегистрирована рекордная смертность от коронавируса.