Украинцам дали несколько советов, как не замерзнуть и сохранить все конечности в целости, когда придут действительно сильные морозы.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Лучше всего, если вы оденетесь, как капуста, - многослойно. Выбирайте одежду из натуральных или специальных материалов. "Правильная" зимняя одежда состоит из трех слоев: белье (нижнее белье, колготки, носки, термобелье); средний слой (свитер, кофта и т.п.); верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки). Чем больше слоев одежды - тем теплее. Одежда не обязательно должна быть грубой и сковывать движения, главное - многослойность и просторность, ведь между различными слоями одежды образуется воздушная прослойка, которая будет удерживать тепло", - указано в сообщении.

Не оставляйте открытыми конечности и голову: через ладони и обнаженную голову организм теряет много тепла и может заболеть. Обувь должна быть на толстой подошве, идеально подходить по размеру и не стеснять ногу, чтобы поддерживать нормальное кровообращение.

Если вы долго ждете автобус, зеленый свет или девушку - не стойте. Можно подпрыгивать на месте, ходить, сделать пару простых упражнений или просто обниматься, когда есть с кем. Движения помогут ускорить кровообращение, а следовательно, тело не замерзнет.

Чтобы поддерживать нормальную температуру зимой, организм использует больше энергии, поэтому и пополнять ее надо чаще. Поэтому врачи советуют есть питательную и здоровую теплую пищу. Сильное покраснение и жжение кожи может быть признаком обморожения. Если чувствуете, как щеки, руки или ноги "пекут", или видите серьезное покраснение у человека рядом, зайдите в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд и тому подобное.

Также не рекомендуется носить металлические украшения так как металл охлаждается очень быстро, и его контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков. К тому же, кольца замедляют движение крови в пальцах, а значит они быстрее замерзнут.

Также не способствуют согреванию курение и алкоголь. Употребление спиртных напитков создает иллюзию тепла и одновременно приводит к огромной его потере. Курение же уменьшает скорость кровообращения в конечностях, а значит, делает их более уязвимыми к морозу.

Если отправляетесь на улицу на несколько часов, пейте горячий чай из термоса и больше двигайтесь, чтобы согреться. Также стоит позаботиться о теплой одежде для животных, так как им тоже холодно.

Напомним, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о негативном влиянии переохлаждения на иммунитет к Covid-19.

Как сообщала "Страна", в Украине, в следствии сильных заморозков, реки покрылись тонким льдом и спасатели предупреждают о опасности выходить на него, во избежание трагических событий.