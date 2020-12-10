Локдаун: имитация

Правительство официально объявило даты локдауна и то, каким он будет. Если охарактеризовать его в двух словах – это имитация локдауна.

Имитация во всем, начиная с дат. Поскольку вся изначальная идея новогоднего карантина полностью искажена.

Ведь изначально предполагалось, что локдаун будет введен на новогодние праздники, чтобы избежать неизбежной вспышки заболеваемости из-за праздничных гуляний. Поэтому оптимальным считался максимально жесткий карантин с 23 декабря до 14 января.

А в итоге мы имеем локдаун с 8 по 24 января, когда, собственно, все праздники уже отгуляют. И можно только представить себе, какое "соблюдение ограничений" будет в кафе и ресторанах в ночь с 31 декабря на 1 января, когда им разрешили работать до часу ночи (а по факту будет до 4-5 часов утра).

Правительство сделало выбор в пользу праздничной выручки сферы обслуживания, не слишком заботясь о том, что будет после праздников. То есть собственно после праздников оно вводит локдаун, который уже особого смысла иметь не будет.

Да и сам этот локдаун при работающем транспорте тоже будет весьма относительным. Да, Кабмин рекомендует по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы, но те, у кого были возможность и желание, уже это сделали, а те, у кого желания не было даже при наличии возможности, продолжают работать в офисном режиме. И будут так же работать в течение январского "локдауна".

В таких условиях закрывать только общепит не имеет особого смысла, поскольку во всем остальном страна будет жить обычной жизнью оранжевой зоны. Понятно, что для экономики это лучше, но тогда не нужно называть такой режим "локдауном".

"Коронавирусная" помощь или кредит для НБУ?

Вчера правительство торжественно объявило о том, что Евросоюз все-таки выделяет Украине 600 млн евро "коронавирусной" помощи. Из того, с каким пафосом это объявлено, можно предположить, что речь идет о чем-то очень хорошем для страны. Однако никакой конкретики насчет позитива почему-то не прозвучало.

Не прозвучало даже то, куда будут направлены эти средства. Если их действительно выделили на борьбу с эпидемией, то можно было бы сразу разъяснить – мол, такую-то часть направим на то, чтобы больницы, наконец, были обеспечены кислородом в нужных объемах, а такую-то часть – на доплаты врачам (или в резерв – для закупки вакцины). Но ничего такого премьер не сказал. Наоборот, он абстрактно сообщил, что средства пойдут на укрепление макрофинансовой стабильности, что обычно означает – в резервы НБУ. А в этой ситуации непонятно, причем тут борьба с коронавирусом.

Однако использование средств – это только один вопрос. Второй состоит в том, почему стране громко рассказывают, что речь идет о помощи, выделяемой Евросоюзом, а потом "мелким шрифтом" добавляется, что помощь – это кредит, который нужно будет отдать через 15 лет.

Надо отдать должное: проценты у кредита действительно минимальные (0,125% годовых), то есть отдавать наши дети будут ненамного больше, чем берем. Но кредит и помощь – это все-таки разные вещи.

Поэтому хотелось бы все-таки, чтобы украинское правительство гордилось тем, сколько денег оно заработало для страны своими решениями, а не тем, сколько одолжило. Однако в ближайшей перспективе невозможно представить, когда такое правительство у нас будет.

Будет ли Украина через полвека жить без газа и угля?

Нынешний Кабмин, как и прошлый, способен только кормить народ байками. У прошлого правительства это были байки о 40%-м росте ВВП за пять лет. Байку от нынешнего правительства вчера рассказал премьер: Шмыгаль заявил, что через 50 лет Украина полностью избавится от использования ископаемого топлива (то есть угля, газа и нефти).

По его словам, начнем мы с угля, уже в ближайшее время присоединившись к безугольному альянсу. Потом до 2050 года будем постоянно сокращать количество шахт и в итоге к 2070 году приобретем "климатическую нейтральность".

Интересно, что в своем прогнозе вообще не сказал, как Украина будет избавляться от зависимости от газа и нефти. Но достаточно того, что он сказал об угле.

Потому что, во-первых, шахты – это рабочие места. И оптимистично рассказывать о том, как украинская власть будет сокращать рабочие места, при этом не объясняя, что появится взамен, – это из той же оперы, что и гордиться взятыми кредитами.

А во-вторых, премьер не объяснил, чем же мы заменим уголь. Особенно если от газа и нефти тоже откажемся.

Допустим, все нынешние ТЭЦ, работающие на угле, заменят "зеленой" энергетикой. И она станет давать столько электроэнергии, что ее с избытком хватит для отопления всех городов страны.

Но что при этом делать с селами? Возможно, премьер не знает, что большое количество сельских домов, особенно в его родной Западной Украине, до сих пор отапливают углем, потому что газ туда в советские времена не успели подвести. Тогда было бы неплохо, если бы кто-то свозил Дениса Шмыгаля в карпатские села зимой. И там бы он рассказал, как эти села сделаются "климатически нейтральными".

Украина – евролидер по закупкам оружия в США

Потрясающая новость пришла из США. Согласно докладу тамошнего Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности, Украина стала лидером среди европейских стран по закупкам американского оружия. В 2020 году его приобрели на 510 млн долларов.

И это нельзя не отметить. В Европе – три десятка государств, входящих в НАТО вместе со Штатами. У этих государств прямо в условиях пребывания в Североатлантическом альянсе прописано закупать только оружие, соответствующее стандартам этой организации. Но ни одна из этих стран не закупила у Штатов оружия столько, сколько мы.

На данные американского агентства можно посмотреть и под другим углом. Украинская власть при Петре Порошенко и – особенно – Арсение Яценюке считалась откровенно проамериканской, но за все годы их правления сумма, потраченная на американское оружие, никогда не превышала 273 млн долларов. А при Владимире Зеленском, которого выбирали как альтернативу проамериканскому Порошенко, данная статья расходов подскочила почти в два раза. И на "попередников" это уже не спишешь, как в 2019-м.

А самое главное – зачем наша страна так резко увеличила закупку американского вооружения? Это было бы понятно, если бы Зеленский выиграл выборы с обещанием военной победы на Донбассе и после переезда на Банковую начал выполнять свое обещание. Но до сих пор все считали, что Зеленский как раз выиграл выборы с помощью обещания установить мир.

Конечно, существует старинная пословица "кто хочет мира, пусть готовится к войне". Но к нынешней украинской ситуации она не подходит, поскольку реального желания установить мир у власти не видно. А потому есть подозрение, что оружие закупается для чего-то другого, что Зеленский на выборах не обещал.

"Шахтер" выжил в "группе смерти"

Кто бы мог подумать, что можно дважды обыграть мадридский "Реал", дважды сыграть вничью с миланским "Интером" – и при этом не пройти в плей-офф Лиги чемпионов? Но именно так случилось с донецким "Шахтером", который занял третье место в группе и выбыл в Лигу Европы. Хотя слово "выбыл" в данном случае все же некорректно, потому что это была "группа смерти", и уже само выживание в ней – победа.

Вообще логику событий в этой группе понять невозможно.

"Шахтер" дважды побеждает "Реал", но при этом дважды разгромно проигрывает "Боруссии", которая, в свою очередь, не имела вчера никаких шансов в матче с "Реалом". А во всех этих раскладах был еще и "Интер" – один из грандов итальянской Серии А, который оказался аутсайдером. Поэтому, говоря о третьем месте "Шахтера", нужно помнить, что четвертое занял "Интер".

Вчера итальянцы, конечно, больше заслуживали победы, хотя и горняки не были мальчиками для битья. Однако результатом оказалась "сухая" ничья – и это значит, что на победу "Интер" все же не наработал.

И, описывая турнирный успех горняков, следует отметить, что главный их успех – психологический. До сих пор, даже выигрывая Кубок УЕФА, "Шахтер" ничего не мог сделать с европейскими грандами, особенно итальянскими и испанскими; их удавалось побеждать только в последних турах, когда соперник уже не имел турнирной мотивации. В этот раз мотивация была и у "Реала", и у "Интера", но ни одной победы в матчах с горняками гранды не добыли.

Это означает, что "Шахтер" сегодня готов и к плей-офф Лиги чемпионов. Однако выходит в плей-офф Лиги Европы, в котором (по крайней мере, поначалу), должно быть даже легче. И потому в футбольную весну можно смотреть с оптимизмом – тем более, что там Украину будут представлять два ее лидера.