Украинцам рассказали, что означают установленные на январь ограничения, а также каким заведениям все же разрешат работу, несмотря на повсеместную "красную зону".

Об этом на своей странице в Facebook написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"С 8 по 24 января 2021 включительно в Украине будет действовать "красная зона", а сам карантин продлен до 28 февраля в режиме "оранжевой зоны". Предварительное решение принято в правительстве. Учитывая ситуацию со статистикой заболеваемости, считаю это решение правительства наиболее рациональным и лояльным. Прогнозируемые ограничения позволят украинцам заранее адаптироваться, а работодателям, в частности, организовать удаленную работу", - указано в сообщении.

По его словам, в рамках "красной зоны", то есть на период с 8 по 24 января, запрещается принимать посетителей учреждениям культуры и проведение культурно-массовых мероприятий. Но благодаря усилиям Министерства культуры, молодёжи и спорта Украины удалось отстоять работу историко-культурных заповедников, гостиниц и религиозных организаций, приспособленных под молитвенные нужды.

Условия "оранжевой зоны" также изменены с учетом предложений министерства. Теперь она позволяет работать всем учреждениям культуры, культовым сооружениям и религиозным учреждениям, но при соблюдении условий:

проведение массовых культурных мероприятий, в которых принимает участие до 20 человек с дистанцией между участниками не менее 1,5 м;

посещение культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные нужды, с 50% заполнением стационарных мест;

религиозные мероприятия без стационарных мест и на открытом воздухе при условии соблюдения 1,5 м дистанции;

прием посетителей в кинотеатры, учреждения культуры и других культурных заведений с 50% заполненностью залов (размещение должно проходить со свободным местом рядом, спереди и сзади);

посетителей могут принимать музеи, выставки, галереи и прочее, которые могут ограничить размещение в зале из расчета 1 человек на 10 квадратных метров площади.

"Прошу украинцев отнестись к ограничениям ответственно, а также поддержать наших предпринимателей - малый и средний бизнес, креативную экономику и учреждения культуры. Проект будет опубликован не позднее чем за 7 дней до вступления в силу новых правил", - добавил Ткаченко.

Напомним, Кабмин на заседании в среду, 9 декабря, принял постановление о введении полного локдауна в Украине в период с 8 по 24 января. То есть православное Рождество отпраздновать дадут. А дальше на 16 дней - строгий карантин.

Как сообщала "Страна", опубликован полный список запретов во время грядущего локдауна.