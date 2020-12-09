Семнадцать штатов присоединились к обращению генерального прокурора Техаса в Верховный суд США с требованием отменить итоги выборов в четырех штатах.

Об этом сообщает агентство Reuters.

8 декабря генпрокурор Техаса подал иск в Верховный суд против штатов Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган из-за нарушений, которые якобы были допущены во время голосования на выборах президента США. Теперь его поддержали другие штаты.

"В среду семнадцать штатов США подали в Верховный суд письма в поддержку заявки Техаса на отмену результатов президентских выборов", - говорится в сообщении агентства.

Какие именно штаты поддержали Техас, в Reuters не уточнили. Хотя ранее издание "El Paso" называло семь из семнадцати упомянутых штатов: Луизиана, Арканзас, Алабама, Флорида, Кентукки, Миссисипи, Южная Каролина и Южная Дакота.

Между тем Дональд Трамп заявил, что рассчитывает остаться на второй президентский срок.

Как писала "Страна", Инаугурационный комитет США отказался признавать победу Байдена на выборах президента.