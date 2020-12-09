В следующем году основной этап вступительной кампании планируется провести в привычные для поступающих и учреждений сроки - в июле 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

Регистрация электронных кабинетов и загрузки в них документов начинаться 1 июля, а прием заявлений и документов - 14 июля. Заканчивается подача заявлений в 18:00 23 июля - для поступающих только по сертификатам ВНО, и в 18:00 16 июля - для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

Новыми условиями также значительно расширены возможности использования электронного кабинета поступающего - в следующем году подавать электронные заявления смогут абитуриенты, которые планируют продолжить обучение после получения ОКУ младшего специалиста (при наличии сертификатов ВНО). Кроме того, предусмотрена возможность выполнения требований к зачислению через электронный кабинет с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) абитуриента, что значительно упростит этот процесс подачи оригиналов документов, а также уменьшит очереди в приемных комиссиях летом, отметили в Минобразования.

Как и в прошлые годы, в следующем году поступающим на врачебные специальности ("Стоматология", "Медицина", "Педиатрия") для того, чтобы принять участие в конкурсном отборе, нужно будет иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам. Однако это требование не будет распространяться на тех, чей конкурсный балл будет выше 175. Обязательными предметами ВНО для поступления на эти специальности будут украинский язык и математика, а третьим предметом абитуриент может выбрать биологию, химию или физику. Также в следующем году для большинства специальностей значительно расширен перечень предметов ВНО, которые могут использоваться как третий конкурсный предмет.

При этом в МОН обращают внимание абитуриентов, что в 2021 году будет установлено ограничение количества заявлений, которые они смогут подать на небюджетные конкурсные предложения (контракт) - всего не более 30 заявлений. Кроме того, во избежание недоразумений с предоставлением рекомендаций на контракт, заявления тех абитуриентов, которые зачислены на бюджет, будут автоматически исключены на все остальные конкурсные предложения за исключением случаев, когда абитуриент сам пожелает их оставить (если планирует учиться более чем по одной образовательной программе , более чем в одном учреждении образовании и т.д.).

Ранее Минобразования предложило сделать тестирование по дополнительным предметам ВНО платным.

Также "Страна" информировала, что иностранные студенты приносят вузам почти 600 миллионов долларов в год.