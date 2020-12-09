В Минздраве показали статистику заболеваемости туберкулезом в Украине по состоянию на ноябрь, а также уведомили о новых случаях заражения.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Лечение от туберкулеза в Украине бесплатное. Во время амбулаторного лечения больной получает препараты по месту лечения. В мае 2014 Всемирная ассамблея здравоохранения приняла Глобальную стратегию "Положить конец туберкулезу" на период 2016-2035 годов. Центр общественного здоровья Украины стал официальным партнером TB people Ukraine - стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Цель меморандума - усилить совместные усилия для внедрения в Украине безбарьерного, качественного лечения, ухода и поддержки людей, которых коснулась проблема туберкулеза", - указано в сообщении.

Основными целями Стратегии являются:

снижение уровня заболеваемости туберкулезом ниже десяти случаев на 100 тысяч населения;

уменьшение количества смертей от туберкулеза на 95% (по сравнению с 2015 годом);

снижение показателя заболеваемости туберкулезом на 90% (по сравнению с 2015 годом).

Всего по состоянию на ноябрь в Украине насчитывалось 12 657 пациентов с туберкулезом. Из них за месяц зарегистрировано 1 048 человек:

853 новых случая заболевания;

195 пациентов с рецидивом;

29 пациентов, которые возобновили лечение после перерыва;

79 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;

27 других случаев.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали, что в августе этого года заболеваемость туберкулезом в Украине резко упала.

Как сообщала "Страна", с января по август 2020 года в Украине умерли почти 380 тысяч человек. Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 761 человек, среди них туберкулез - 2 052. От СПИДа умерли 2 019 человек.