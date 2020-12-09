В Луцке, где девушки подрались в автобусе, местного жителя осудили за кражу мяса из магазина, в котором он никогда не был.



Об этом рассказывается в сюжете телеканала ТСН.

Так, мужчина по имени Виталий утверждает, что узнал о решении суда после того, как его банковские карточки заблокировали. Когда он выяснил, что в сентябре его осудили за хищение куска мяса на сумму 99 гривен. По данным следствия, преступление произошло в июле.



По словам Виталия, он никогда не был в магазине, в котором он якобы украл товар с прилавка. Из постановления мужчина также узнал, что он еще и давал показания сотрудникам правоохранительных органов.



"Узнал, что я был еще и задержан. В тот день я уже знаю, где и с кем я был. Далеко не здесь", - рассказал сам обвиняемый.



После проверки оказалось, что в объяснениях полицейского на месте данных стоят пропуски, указаны только дата рождения и имя злоумышленника. Однако фамилия написана старая. Мужчина восемь лет назад после свадьбы взял фамилию жены.

"О суде гражданин также не знал, так как не получил повестку. Мужчину признали виновным и оштрафовали на 510 гривен и еще и взыскали 420 судебного сбора", - сообщают в материале.

В данный момент осужденный подал апелляцию и выясняет, кто и зачем его подставил.





Ранее "Страна" сообщала, что во Львове поймали пьяницу, который под видом коммунальщика украл десятки уличных фонарей. Таким образом за пять месяцев ему удалось унести 32 светильника.



Также напомним, что вооруженные одним пистолетом подростки пытались ограбить три магазина в Запорожье. Граждане были задержаны и доставлены в отделение полиции для установления всех обстоятельств.