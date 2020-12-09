Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по организации деятельности учреждений профессионального (профессионально-технического) образования со специфическими условиями обучения" № 990-ІХ. Верховная Рада приняла этот документ, регулирующий кампанию профессиональной подготовки специалистов для Нацполиции, 5 ноября.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно закону "О Национальной полиции Украины", профессиональное обучение полицейских проходит не на базе учебных заведений, а на базе учреждений обеспечения. Хотя фактически эти заведения дают профессионально-техническое образование, так как имеют лицензии на подготовку по профессии полицейского и выдают дипломы квалифицированного рабочего. Закон, который подписал президент, устраняет это противоречие.

В частности, документ закрепляет определение учреждения профессионального (профессионально-технического) образования со специфическими условиями обучения, регламентирует организацию образовательного процесса в таком заведении, правовой статус соискателей профессионального образования со специфическими условиями обучения, педагогических работников дошкольных учреждений, устанавливает гарантии их деятельности.

Закон вступает на следующий день после опубликования.

На днях президент подписал закон об отсрочке на год обязательного применения кассовых аппаратов.

Также Зеленский поставил свою подпись под законом о выплате 8000 гривен пострадавшим от локдауна.