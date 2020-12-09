В среду, 9 декабря, руководство видеохостинга YouTube заявило, что будет удалять любые материалы, утверждающие, что в ходе президентских выборов в США имело место масштабное мошенничество и фальсификации, которые повлияли на их исход.



Об этом сообщают в официальном блоге YouTube.



"Достаточное количество штатов сертифицировали результаты выборов для того, чтобы определить избранного президента", - говорят в сообщении. Из-за этого хостинг начинает удалять любой контент, загруженный сегодня или в любое время после, который утверждает, что широкомасштабное мошенничество или ошибки изменили исход президентских выборов США 2020 года.



Так, будут удалены видео, в которым укажут на то, что президент в США победил из-за мошенничества или сбоев в программах. В руководстве видео-хостинга уточнили, что данная политика вступает в силу с сегодняшнего дня.



В блоге говорится, что новости и комментарии по вопросу выборов "могут остаться на сайте в случае, если имеется существенный образовательный, документальный, научный или художественный контекст".

В материале упомянули, что ограничение контента, связанного с мошенничеством на выборах, началось еще в начале осени. За это время удалили тысячи видео. Около 77% таких видео были удалены до того, как они набрали 100 просмотров.

Напомним, что выборы в США состоялись в США 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако Трамп заявляет, что Байден победил путем масштабных фальсификаций и сейчас идут суды.



Также "Страна" сообщала, что Дональд Трамп настаивает на ликвидации статьи, которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание комментариев пользователей.