В Киеве пришлось спасать несколько десятков черепах, которые не смогли уйти в обычную спячку и примерзли ко льду около берега.

Об этом в Facebook сообщает зоозащитная организация Kyiv Animal Rescue Group.

"Оперативная съемка с места происшествия. Синее озеро на Виноградаре сейчас очень обмелело, глубина его местами упала ниже критических отметок. Днем 7 декабря очевидцы сообщили, что на мелководье сквозь лед наблюдают большое количество черепах. После консультаций с зоологами, стало ясно, что данное поведение черепахам несвойственно. Они должны находиться в спячке на дне водоема", - указано в сообщении.

Пока что неизвестно, почему черепахи не зарылись в ил, не впали в спячку и каким-то образом оказались возле берега. Однако из-за этого животные начали вмерзать в лед, что грозило гибелью примерно 40 черепахам.

Сейчас всех извлеченных из-подо льда госпитализировали и оказывают первую помощь, однако для полноценной спячки еще предстоит найти им помещение с температурой на семь-восемь градусов выше нуля, где специалист сможет осматривать их один-два раза за две недели. С наступлением весны черепах вернут в родное озеро.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали медянку, которая не ушла в спячку, несмотря на дату.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото единственной в Украине черепахи, которая проживает в наших широтах в условиях дикой природы.