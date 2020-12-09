В среду, 9 декабря, глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика приступает к токсикологическим испытаниям российской вакцины от коронавируса. Тем самым он опроверг отказ от этого препарата.



Об этом сообщает агентство "ТАСС".



"Для нас важно, чтобы произведенная в России вакцина прошла токсикологические испытания и соответствовала GLP (Надлежащей лабораторной практике - Ред.). Мы начинаем эти испытания. Могу сказать, что если они пройдут успешно, то проблем с поставкой произведенной в России вакцины не возникнет", - сказал глава МинздраваТурции.



Ранее "Страна" писала, что Турция предпочла российской и американской вакцине китайскую. Так, "Спутник V" вышел за рамки турецких интересов из-за несоответствия GLP (надлежащей лабораторной практике).



Также напомним, что вакцина Pfizer будет защищать от ковида на год меньше, чем российская Спутник V. Так, антитела сохраняются до двух лет после вакцинации вакциной российского производства.