Во Львовской области, где замдиректора ударила школьника, ученик 11-го класса на уроке распылил газовый баллончик, в результате чего были эвакуированы 400 человек.



Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции во Львовской области.



Инцидент произошел в среду, 9 декабря, около 13:00 в одной из средних школ в городе Червоноград. "17-летний ученик 11-го класса во время урока распылил газовый баллончика в помещении класса", - заявили правоохранители.



Так, в результате данного происшествия из здания школы эвакуировали около 400 человек. В больницу для осмотра отправили 5 учеников, учебный процесс был прерван на 3 часа.

"Полиция опросила ученика, распылившего газ в присутствии его матери. По словам школьника, он рассматривал газовый баллончик и случайно отломал пластиковый предохранитель, в результате чего и произошло распыление", - добавили в полиции.



Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове школьник устроил факир-шоу и изверг изо рта столб огня прямо во время урока. С учеником правоохранители провели беседу, а его родителям выписали административный протокол.



Также напомним, что под Черкассами директор школы издевался над детьми. К тому же, в актовом зале этой же школы родители детей нашли самогонный аппарат и сняли на его видео.