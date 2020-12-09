Президент Украины Владимир Зеленский, который 9 декабря уже вспоминал о годовщине саммита Нормандской четверки в Париже публикацией фото, вновь затронул эту тему. Он рассказал, что сделала Украина для выполнения решений саммита, а в неуспехах обвинил Россию.

Его слова приводит сайт главы государства.

По мнению Зеленского, на прямых переговорах лидеров государств - участников Нормандского формата можно достичь наиболее ощутимых результатов по продвижению к миру на Донбассе.

"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей", - сказал президент.

Он заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Президент добавил, что несмотря на сложности впервые за годы войны удалось установить реальный режим прекращения огня, который в целом длится с 27 июля 2020 года. Благодаря этому удалось сохранить десятки жизней украинских военных и гражданских лиц.

Кроме того, украинская власть упростила поступление в вузы для абитуриентов из временно оккупированных территорий и построила на линии разграничения новые современные контрольные пункты въезда / выезда (КПВВ) с центрами предоставления административных услуг. По словам главы государства, этим Украина демонстрирует мирным жителям Донбасса с обеих сторон линии разграничения, что достичь мира реально.

"Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированной территории. Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют всем жителям Донецка и Луганска, которые пересекают линию разграничения, что Украина - это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры", - заявил Зеленский.

Как писала "Страна", о годовщине саммита вспомнила и "Оппозиционная платформа". Партия заявила о невыполнении Зеленским обязательств по Донбассу.

Мы также сообщали, что Зеленский хочет продолжить переговоры с Путиным по Донбассу.