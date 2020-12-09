Разработанная американским концерном Pfizer и немецкой компанией BioNTech вакцина-кандидат против коронавируса может быть причиной смерти добровольцев, принимавших участие в клинических испытаниях препарата.



Об этом сообщает управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в своём отчёте.



Так, в нем упоминается 6 смертельных случаев из среди порядка 38 тысяч добровольцев, согласившихся опробовать на себе новую разработку. Из 6 умерших - половина старше 55 лет и только 4 из скончавшихся получили вакцину, остальным вводили плацебо.



"У двоих причиной смерти стали инфаркт и инсульт, ещё у двоих причины смерти устанавливаются - это добровольцы, получившие плацебо", - заявили в документе.



Сообщается, что треть смертельных случаев пришлась на тех, кого действительно вакцинировали: один, страдавший атеросклерозом и ожирением, умер спустя 3 дня после введения первой части, а второй скончался от остановки сердца после получения второй части вакцины, через 60 дней была зафиксирована остановка сердца, а ещё через 3 дня - смерть.



В FDA считают, что, несмотря на результаты отчета, нет никаких серьёзных угроз для здоровья вакцинируемых и препарат Pfizer может использоваться для применения в экстренном порядке.



Напомним, что у двух сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) были выявлены аллергические реакции после вакцинации препаратом от коронавирусной болезни производства Pfizer/BioNTech. Британские медики предупредили, что людям, которые ранее страдали от аллергии, не стоит прививаться от Covid-19.



Также напомним, что в США заявили о дефиците вакцины компании Pfizer. Так, американские власти заказали 100 миллионов доз лекарства от Covid-19 и планировали добрать еще 500 млн доз, однако теперь эти поставки под вопросом.