Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал недавние обвинения в его адрес в получении взятки за назначение президента в госкомпанию "Укрбуд".

На эту тему политик высказался во время интервью журналистке Алесе Бацман.

Бацман спросила у собеседника, почему он лично не комментировал обвинения застройщика Максима Микитася во взятке, а лишь дал слово своей пресс-службе. На что Гройсман ответил: мол, пресс-служба дала исчерпывающие пояснения, четко назвав слова Микитася "брехней". А ему к этому нечего добавить.

"Есть компетентные органы. Они с этим разберутся и они скажут, есть какая-то проблема или нет проблемы. Я точно знаю, что я ни в чем не виновен ни перед кем... А зачем он это говорит, что его к этому подтолкнуло, с какой выгодой он это делает - ну это вопрос не ко мне. Я мало этого человека знаю", - сказал экс-премьер.

Также он добавил, что время от времени против него возникают информационные кампании. И за ними стоят люди, для которых Гройсман является конкурентом на избирательном поле.

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Как писала "Страна", недавно обвиняемый в крупных хищениях Микитась вышел на волю. Как предполагают, в обмен на помощь в войне НАБУ против замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Мы также сообщали о похищении в Киеве известного юриста. Он утверждает, что с него вымогал деньги Микитась.