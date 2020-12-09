В Шри-Ланке, где горел нефтяной супертанкер, власти готовятся открыть границы для иностранных туристов в январе 2021 года, путешественники будут получать полугодовые визы вместо одномесячных.



Об этом сообщает онлайн-газета "Ceylon Daily News".



Так, правительство планирует разрешить международные рейсы в следующем месяце - впервые после закрытия границ в марте из-за пандемии. "Сейчас рассматриваются правила въезда, которые туристам будет необходимо соблюдать", - заявили в материале.



По данным властей, путешественники смогут получать полугодовые визы вместо привычных одномесячных. В стране нужно будет находиться не менее 14 дней, для въезда понадобится тест ПЦР на Covid-19 и страховка. У туристов при себе должно быть достаточное количество медицинских масок.



"При оформлении визы нужно будет оплатить не только визовый сбор, но и тесты ПЦР, которые будут проведены через 5-7 дней и, при необходимости, через 10-14 дней после прибытия. Необходимо также забронировать сертифицированный отель как минимум на 14 дней", - добавили в газете.



Ранее "Страна" сообщала, что в Италии на период зимних праздников гражданам запретят путешествовать между регионами страны. А на Рождество и Новый год нельзя будет перемещаться даже между муниципалитетами.



Также напомним, что граждан Евросоюза попросили не планировать рождественские путешествия из-за пандемии.