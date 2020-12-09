В Греции правительство заявило о введении на период рождественских и новогодних праздников десятидневного карантина для всех въезжающих на ее территорию иностранцев. В аэропортах гости страны также должны будут пройти тест на коронавирус.



Об этом сообщает посольство России в Греции на своей странице в Twitter.



Так, с 18 декабря 2020 года по 7 января 2021 для всех въезжающих на территорию страны в дополнение к действующим ограничительным мерам вводится обязательная самоизоляция 10 суток, а также необходимость прохождения экспресс-антиген-теста в аэропорту.



В пресс-центре также напоминают о необходимости учитывать многочисленные ограничения, введенные властями Греции в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой. В стране действует режим карантина, запрещено перемещение между регионами, закрыты большинство предприятий торговли и общепита.



Ранее "Страна" сообщала, что, по мнению правительства страны, привычный туризм в Грецию не вернется еще почти год. Так, ключевым условием для возобновления путешествий в 2021 году станут экспресс-тесты на коронавирус.



Также напомним, что в Греции, в связи с высоким ростом числа заболевших Covid-19, с 7 ноября ввели режим всеобщего карантина, который все еще длится.