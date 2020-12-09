В Израиле, после неудачной миссии на Луне, планируют отправить туда еще один космический аппарат - Beresheet 2. Новая миссия на Луне планируется через четыре года.

Об этом пишет The Times of Israel.

Так, президент Израиля Реувен Ривлин рассказал о планах запустить на Луну Beresheet 2, который будет состоять из орбитального аппарата и двух посадочных модулей. Партнерами проекта выступают: министерство науки , национальное космическое агентство, компания Israel Aerospace Industries и некоммерческая компания-разработчик аппарата SpaceIL.

Первый израильский зонд Beresheet разбился при посадке на поверхность Луны в 2019 году. Зонд должен был прилуниться в районе Моря Ясности на видимой стороне естественного спутника Земли.

"Мы были разочарованы и поняли, что должны начать все еще раз, с начала ", - сказал Реувен Ривлин.

Напомним, компания SpaceIL приступила к осуществлению второго проекта по отправке зонда Beresheet на Луну весной прошлого года.

Также сообщалось, что до того, как разбиться, Beresheet прислал на Землю фото Луны, сделанные с орбиты.