Ученые пояснили, почему у некоторых мужчин, перенесших COVID-19, может возникнуть эректильная дисфункция. У нее могут быть как физические, так и психологические причины.

Результаты наблюдений исследователей опубликованы в Journal of Endocrinological Investigation.

По мнению урологов, импотенция может стать следствием прежде всего для мужчин, которые имели тяжелую форму инфицирования коронавирусом. Эректильная дисфункция у таких людей обычно является следствием:

проблем с кровотоком, вызванным COVID-19 (вирус способствует образованию тромбов в сосудах);

спровоцированной вирусом дисфункцией эндотелия - плоских клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов и сердечных полостей;

угнетенного психического состояния, что может привести к значительному ухудшению полового влечения и настроения.

Ранее "Страна" сообщала, что одним из последствий заражения коронавирусом биологи назвали преждевременное старение.

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