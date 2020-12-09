В среду, 9 декабря, украинская ассоциация футбола (УАФ) направила в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление на обжалование решения Апелляционного комитета УЕФА относительно отмененного матча Лиги наций Швейцария-Украина.



Матч должен был пройти в Люцерне 17 ноября, в нем должно было решиться, какая из этих сборных останется в следующем сезоне в элитном дивизионе А турнира.



Об этом сообщает пресс-служба УАФ.



Так, на прошлой неделе Ассоциация получила от дисциплинарного органа УЕФА мотивировочную часть решения, согласно которому сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0: 3 в отмененном матче со Швейцарией.



"Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа - мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что не всем нашим аргументам была дана надлежащая оценка при рассмотрении дела", - рассказали в УАФ.

Напомним, 17 ноября стало известно, что три игрока сборной Украины по футболу Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и тренер по физподготовке Иван Баштовой сдали в Швейцарии положительные ПЦР-тесты на коронавирус. Главный врач кантона Люцерн в срочном порядке отправил сборную Украины на карантин.

Также "Страна" сообщала, в матче Лиги наций УЕФА между Швейцарией и Украиной, который ранее отменили из-за коронавируса у игроков, апелляционный комитет УЕФА засчитал украинской сборной по футболу техническое поражение со счетом 0:3.