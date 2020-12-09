По состоянию на среду, 9 декабря, мировые цены на нефть эталонных марок, которые после оптимистических новостей о вакцине от коронавируса ненадолго поднялись, снова начали падать. Причиной падение стали данные Минэнерго США о росте запасов нефти в стране.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37 КСК в среду составляет $48,63 за баррель, что на $0,21 (0,43%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,26 за баррель, что на $0,34 (0,75%) ниже уровня предыдущих торгов.

Сообщается, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 15,19 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 4,22 млн баррелей, дистиллятов - на 5,22 млн баррелей.

По мнению экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, ожидалось снижение запасов нефти на 1,03 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 2 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

Эксперты, которых опросили S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 700 тыс. баррелей, а также увеличение запасов бензина и дистиллятов на 2,2 млн баррелей и 1,2 млн баррелей соответственно.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что через 50 лет Украина откажется от ископаемых видов топлива. В частности - от нефти.

Также сообщалось, что канадские ученые придумали, как с помощью мидий бороться с разливом нефти в океане.