В среду, 9 декабря, в Тернопольской области упал самолет. По предварительным данным погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области на своей страницу в Facebook.

Так, информация об аварии поступила в полицию Козовского отделения полиции около 17:00 от очевидцев происшествия. Возле села Золотая слобода местные жители увидели, как падает самолет.

Правоохранители выехали на место аварии и обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, возле которого лежало тело человека. На данный момент сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия.

Напомним, 25 сентября в Чугуеве упал самолет с курсантами. В результате аварии погибло 26 человек, а в Харьковской области был объявлен траур.

Также сообщалось, как в небе Франции столкнулись два самолета, из-за чего погибли пятеро людей.