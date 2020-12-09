Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара пока не будет приобретать американскую и российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Они предпочтут ей китайскую Coronavac.



Об этом сообщает газета Haber Turk.

Так, от закупки было решено отказаться, поскольку препарат не соответствует нормам надлежащей лабораторной практики.

"Проблема возникла из-за соответствия GLP (надлежащей лабораторной практике). Россия не смогла ей соответствовать. По этой причине она вышла за рамки наших интересов", - рассказал глава МИД Турции.



В то же время, помимо российской вакцины, Турция рассматривала варианты закупки нескольких других препаратов. В числе перспективных министр назвал китайскую вакцину Coronavac. По его словам, она имеет ряд преимуществ по сравнению с вакцинами от Moderna и Biontech: в частности, в Турции будет проще развернуть ее массовое производство.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на отказ Турции от вакцины.



"Можно сказать однозначно - результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией", - заявили со стороны России.



Ранее "Страна" сообщала, что в России объяснили, чем отличаются вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Сообщается, что обе вакцины показывают высокую эффективность и безопасность.

Также напомним, что Россия хочет производить вакцину от коронавируса в Харькове. Так, производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявил о готовности делать ее на территории Украины и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами.