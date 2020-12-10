Украинцев ждет неделя, полная огромных джекпотов, американские лотереи разыгрывают в сумме полмиллиарда долларов.

$276 млн, $262 млн и €200 млн – вот призы, которые разыгрывают в ближайшие дни крупнейшие лотереи планеты: Пауэрбол, Мега Миллионы и Евромиллионы. Конец года обещает быть жарким!

Читайте дальше, чтобы узнать подробнее об этих тиражах, и о том, как вы можете играть в них, даже если вы не находитесь в одной из стран, где продаются их билеты.

Мега Миллионы – пятница, 11 декабря 2020 – $276 млн

Одна из двух ведущих американских лотерей разыграет в эту пятницу крупнейший, на данный момент, приз в мире – $276 млн. Он достанется удачливому игроку, который угадает 5 номеров из диапазона 1-70, а также дополнительный номер Mega Ball от 1 до 25. Кроме этого, Мега Миллионы также разыгрывают гарантированный второй приз в $1 млн за совпадение 5 основных номеров. В отличие от джекпота, который делится поровну между всеми победившими билетами, каждый из игроков, выигравших второй приз, получит $1 млн.

Пауэрбол США – суббота, 12 декабря 2020 – $262 млн

Мировая рекордсменка Пауэрбол гонится за Мега Миллионами по пятам с джекпотом в $262 млн. Для выигрыша в эту лотерею вам необходимо угадать 5 основных номеров из диапазона 1-69, в дополнение к 1 бонусному шару из диапазона 1-26. Как и в Мега Миллионах, игроки, угадавшие 5 основных номеров, выиграют гарантированный второй приз в $1 млн.

Евромиллионы – пятница, 11 декабря 2020 – €200 млн

Захватывающий супер-розыгрыш Евромиллионов продолжается! Благодаря серии безвыигрышных тиражей джекпот достиг своего верхнего предела – €200 млн. Это крупнейший, рекордный джекпот в истории лотереи, ставший возможным в результате введенных в начале нынешнего года изменений в правилах.

Хотя джекпот EuroMillions немного меньше, чем у лотерей США, ближайший тираж лотереи также предложит необычайно щедрые дополнительные призы. Дело в том, что, когда джекпот достигает потолка, доходы, вырученные от продажи билетов, перенаправляются во второстепенные категории. Так, например, каждый из 4-х билетов, выигравших второй приз последнего тиража (5+1), принес своему владельцу более €5,5 млн.

Для участия в Евромиллионах вам надо выбрать 5 чисел от 1 до 50, и 2 дополнительных номера «Лаки Стар» от 1 до 12.



TheLotter.com – ваша станция на пути к крупнейшим лотереям мира

Звучит заманчиво, не правда ли? Но, ведь билеты на американские лотереи продаются только на территории США, а билеты крупнейших лото Европы доступны всего в 9 странах… Ранее у фанатов зарубежных лотерей действительно не было вариантов, кроме как отправляться в длительную поездку, но, к счастью, теперь всё стало гораздо проще: билеты этих, а также многих других международных лотерей доступны онлайн, на сайте theLotter.com.



Вот как вы можете их купить:

Перейдите на theLotter.com – сайт крупнейшего в мире сервиса доставки лотерейных билетов.

Выберите понравившиеся вам лотереи из приблизительно 50 тиражей, доступных на сайте.

Заполните игровое поле в соответствии с правилами выбранной вами лотереи.

Подтвердите вашу покупку

Вот и все! По получении заказа местный представитель theLotter в стране проведения выбранной вами лотереи купит от вашего имени лотерейный билет в официальной точке продажи и отсканирует его в ваш аккаунт. Небольшие призы автоматически поступят на ваш счет, а в случае особого крупного выигрыша, получение которого требует личного присутствия победителя, компания поможет счастливцу организовать поездку и передаст ему физический билет. Отметим также, что вне зависимости от размера приза, сайт не берет комиссии с выигрышей.



Не упустите ваш шанс!

Такого, чтобы сразу 3 лотерейных приза перешагнули за 200 миллионов долларов, не случалось уже давно. Но джекпоты могут упасть в любой момент, так что купите билеты сейчас! Мы надеемся, что фортуна улыбнется вам, и вознаградит вас призом в одной, или даже нескольких лотереях!