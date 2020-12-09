В среду, 9 декабря в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям поступила информация о падении легкомоторного самолета в Тернопольской области. В результате аварии погиб один человек - пилот.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

Так, инцидент произошел возле села Золотая Слобода Козовского района Тернопольской области. О ГСЧС к работе привлечено пять человек личного состава и одна единица техники.

Напомним, в Киевской области возле села Гоголев упал самолет с двумя людьми на борту. В результате пилот и инструктор получили травмы.

Также "Страна" сообщала о трагедии, в Чугуеве, где разбился самолет с курсантами на борту. Погибли 26 человек, а в Харьковской области был объявлен траур.