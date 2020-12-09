В среду, 9 декабря, священный Синод УПЦ на своем заседании озвучил официальную позицию относительно высказываний Константинопольского патриарха Варфоломея, который приедет в Украину.



Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви на своем сайте.



"Идет угроза религиозному миру в Украине", - говорится в заявлении УПЦ.

Члены Синода считают, что Варфоломей не имеет никаких законных оснований делать любые заявления относительно УПЦ и ее предстоятеля митрополита Онуфрия. Ведь Украинская православная церковь никогда не находилась в подчинении Константинопольского патриархата. Поэтому решения Вселенского патриарха по отношению к предстоятелю УПЦ не имеют никакой силы.



Напомним, что недавно Варфоломей заявил, что он лишь временно терпит иерархов УПЦ, в частности её предстоятеля митрополита Онуфрия. "Страна" подробно описала, что означают слова вселенского патриарха об УПЦ и митрополите Онуфрии.



Ранее мы сообщали, что предстоятель УПЦ Онуфрий назвал взаимное прощение единственным путем к мирной жизни. Он добавил, что первым шагом на пути к миру "должно быть установление человеческого общения между обеими сторонами конфликта".